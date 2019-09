Voli natalizi per Parigi e Barcellona da Genova con Vueling

(Teleborsa) - Un nuovo collegamento tra il “Cristoforo Colombo” die l’aeroporto “nel periodo di Natale e Capodanno: è la novità annunciata da, che volerà tra il capoluogo ligure e la capitale francese a partire dal 21 dicembre 2019 e fino al 4 gennaio 2020, con un totale di cinque rotazioni. In aggiunta alla nuova rotta per Parigi, la compagnia aerea spagnola opererà nello stesso periodo alcuni voli speciali sulla tratta, già attiva nella stagione estiva con tre frequenze a settimana.I voli tra Genova e Parigi saranno operati nei seguenti giorni: sabato 21 dicembre / giovedì 26 dicembre / sabato 28 dicembre / mercoledì 1° gennaio / sabato 4 gennaio. I voli aggiuntivi tra Genova e Barcellona saranno operati nei seguenti giorni: sabato 21 dicembre / giovedì 26 dicembre / sabato 28 dicembre / giovedì 2 gennaio.«Il nuovo collegamento tra Genova e Parigi di Vueling e l’estensione del collegamento con Barcellona rappresentano una novità importante e un’occasione per tutti i liguri per volare verso la capitale francese e il capoluogo catalano durante le vacanze invernali. - commenta, che aggiunge - I due collegamenti rappresentano anche un’opportunità per l’incoming, con i turisti francesi e spagnoli che avranno la possibilità di scoprire la nostra regione grazie a voli diretti ed economici. Siamo certi che queste novità saranno un successo. Il nostro auspicio è che Vueling valuti un’ulteriore estensione del volo per Parigi nel periodo di Pasqua e del volo per Barcellona anche nei mesi invernali a partire dal 2020».