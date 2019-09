Commercio, Confcommercio: una boccata di ossigeno per i consumi

(Teleborsa) - "E' vero che il, ma il dato di luglio è da valutare molto positivamente. La riduzione congiunturale è fisiologica alla luce dell'accelerazione di giugno (dopo un maggio depresso dalla meteorologia) e comunque cristallizza una crescita tendenziale che si avvicina al 3% in termini reali". E' il commento dell'di oggi."La tendenza al miglioramento - si legge in una nota - sebbene sia ancora da considerare un episodio piuttosto che l’inizio di una stagione di ripresa, è diffusa a diverse tipologie distributive., tuttavia,, ancora con il segno negativo sui primi sette mesi del 2019.per quanto riguarda i formati, mentre si registra uno spostamento degli acquisti all’interno dei durevoli, con i mezzi di trasporto (non inclusi nell’indice) in riduzione a favore di tecnologia, mobili ed elettrodomestici".". Dunque, conclude l’Ufficio Studi, "c'è una vitalità dentro il mondo dei consumi che si contrappone ai segnali di peggioramento provenienti dallo scenario internazionale.".