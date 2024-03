Turismo, An.bti-Confcommercio ufficializza la partnership con Autogrill Italia

(Teleborsa) - Nel cuore della stagione turistica,. eannunciano una collaborazione senza precedenti, mirata a ottimizzare e valorizzare lepresso le aree di servizio Autogrill in Italia. Il Presidente di An.bti-Confcommercio,, ha sottolineato l'importanza di questa sinergia nel promuovere un'esperienza di viaggio senza pari per gli autisti e per i turisti in visita alla nostra bellissima Penisola.“Le aree di servizio Autogrill sono una parte integrante dei nostri, sono delle vere e proprie ‘compagne di viaggio’ che caratterizzano le nostre giornate da sempre e offrono ristoro e una pausa di riposo ai nostri autisti e ai nostri passeggeri, soprattutto nelle lunghe percorrenze. Questacon Autogrill – afferma Verona - non solo valorizza l'esperienza del turista, ma sottolinea anche l'importanza di una rete efficiente e accogliente per il. Inoltre, attraverso l’app, gli autisti di bus turistici avranno diritto a sconti esclusivi presso i punti vendita della catena su prodotti e servizi, pasto gratis ed altri vantaggi attraverso accumulo punti e promozioni dedicate. Un programma di sconti sarà dedicato anche ai passeggeri. Le aree di servizio diventano così autentiche porte d'ingresso alle bellezze del nostro Paese. Attraverso questa prestigiosa partnership, resa possibile grazie al grande lavoro dell’Associazione, Autogrill garantirà i suoie un'accoglienza di qualità ai turisti ed ogni dettaglio sarà curato per garantire un'esperienza davvero memorabile".