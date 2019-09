Il comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo (+0,93%), positiva la giornata per Banca Popolare di Sondrio

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

grande capitalizzazione

UBI Banca

Unicredit

Fineco

listino milanese

Banca Popolare di Sondrio

Banca MPS

Credito Valtellinese

bassa capitalizzazione

Banca Finnat

(Teleborsa) - L'continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 8.145,1 in guadagno dello 0,93%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 85, dopo aver avviato la seduta a 84.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,47%.Buona performance per, che cresce dell'1,26%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,07%.Tra le medie imprese quotate sul, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,82%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,69%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,66%.Tra i titoli adel comparto bancario, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,69%.