Sciopero piloti British Airways: tutti i voli a terra

(Teleborsa) -sconta gli ottimi risultati degli ultimi anni, in base ai quali i piloti della compagnia aerea hanno avanzato una serie di richieste di adeguamento salariale e contrattuali non accolte. Conseguenza di ciò loi, che ha praticamente paralizzato l’attività con quasi tutti i voli cancellati da e per il Regno Unito.I 4.300 piloti di British Airways hanno ritenuto insufficiente l’offerta di aumento degli stipendi dell’11,5% nell’arco del trienno 2019-2021, che garantirebbe emolumenti annui pari a 220mila euro. Il braccio di ferro con il sindacato britannico dei piloti, secondo gli osservatori, è destinato a protrarsi e una nuova agitazione, già proclamata per il 27 settembre, potrebbe essere confermata se non dovesse arrivare a un accordo.