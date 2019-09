In rosso il settore automotive dell'Italia (-1,87%), giornata in discesa per Ferrari

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

Ferrari

Pirelli

media capitalizzazione

CIR

Brembo

bassa capitalizzazione

Landi Renzo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, dopo un esordio in lieve salita dell'Ilha aperto a quota 217.322,5 con un ribasso dell'1,87%, rispetto alla chiusura precedente. In lieve salita l'che viaggia a 468, dopo un inizio di seduta a 466.Tra le azioni più importanti del comparto automotive di Milano, a picco, che presenta un pessimo -3,28%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,23%.Tra i titoli adell'indice automotive, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,84%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i titoli adel comparto automotive, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,34% sui valori precedenti.