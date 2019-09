L'indice dei titoli bancari in Italia dà qualche segnale positivo (+0,45%)

comparto bancario a Piazza Affari

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

Unicredit

UBI Banca

BPER

media capitalizzazione

Illimity Bank

small-cap

Banco Sardegna Risp

(Teleborsa) - Partenza moderatamente positiva per il, che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell', che non mostra variazioni di rilievo.Ilha aperto a 8.284,8, in recupero dello 0,45%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'viaggia a 86 senza sensibili variazioni.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,77%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,65%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,55%.Tra i titoli adel comparto bancario, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,38%.Tra ledi Milano, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,26% sui valori precedenti.