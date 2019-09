Produzione industriale, associazioni dei consumatori: "Previsioni negative"

(Teleborsa) - Nel giorno in cui l'Istat ha annunciato un calo dello 0,7% della produzione industriale a luglio cresce la preoccupazione di imprese e associazioni di categoria."Sono sempre più urgentialtrimenti – fa sapere– "le conseguenze sulle famiglie e sull'intero sistema economico sarebbero disastrose". Secondo i calcoli dell'Osservatorio dell'Associazione, in caso contrario,Percon una crescita moderata dello 0,3% nel 2020". Peggiore il quadro delineato dalsecondo il quale "vi è il concreto pericolo che dalla stagnazione si passi ad un andamento più decisamente negativo. Se così fosse sarebbe veramente grave perchéQuella che emerge dai dati resi noti oggi dall'Istat sulla produzione di luglio èIniziamo il terzo trimestre nel peggiore dei modi e per il quinto mese consecutivo si registra un andamento tendenziale negativo" è il commento delche sottolinea come "in forte controtendenza rispetto all'andamento generale,che attenua il flop su base annuale registrato dall'industria in generale (-0,7%)".