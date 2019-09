Seduta euforica per il settore costruzioni a Milano (+2,26%)

indice del settore costruzioni italiano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

FTSE MIB

Buzzi Unicem

listino milanese

Salini Impregilo

Carel Industries

Ftse SmallCap

Trevi

(Teleborsa) - Andamento brillante per l', peraltro preannunciato dalla buona performance delIlha aperto a quota 31.977,7, in accelerazione del 2,26% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 463, dopo che in principio di giornata era a quota 460.Tra i titoli del, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,92%.Tra le medie imprese quotate sul, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,37%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,99%.Tra le azioni del, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,51%.