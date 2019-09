Whirlpool, Mise: da azienda grave decisione unilaterale, disattende impegni presi

(Teleborsa) - Nel corso dell'incontro alad un possibile partner, la società PRS che si occupa di refrigerazione passiva, interessato alla riconversione della produzione dello stabilimento di Napoli. Con questa decisione l'azienda "ha interrotto il prosieguo del confronto sulle altre opzioniproposte nel corso dei precedenti incontri tenutesi al Ministero, che prevedevano anche investimenti in prodotti di alta gamma o lo spostamento in Italia alcune produzioni realizzate all'estero dal". E' quanto si legge in una nota delIl tavolo è stato presieduto dal, e hanno partecipato l'azienda, il Ministero del Lavoro, i rappresentanti degli enti locali e le organizzazioni sindacaliSorial ha espresso "lasottolineando come ilche hanno sempre trovato il supporto e la collaborazione di tutte le istituzioni per individuare una soluzione condivisa finalizzata a garantire la continuità produttiva e la salvaguardia dei lavoratori del sito di Napoli"."Lain questi mesi di confronto al Mise - ha aggiunto il sottosegretario Alessandra Todde - ma anche l'. Si tratta quindi di una grave scorrettezza da parte della multinazionale nei confronti sia del Governo che dei lavoratori".Al termine del tavolo tecnico, Todde e Sorial hannoper decidere i prossimi passi da compiere a seguito della decisione presa dall`azienda per il sito di Napoli.