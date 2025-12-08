Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:41
25.593 -0,38%
Dow Jones 18:41
47.732 -0,46%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Londra: nuovo spunto rialzista per Babcock International Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Babcock International Group
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, con una variazione percentuale dell'1,92%.
Condividi
```