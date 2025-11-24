Confronto Trump-Xi Jinping su commercio, Taiwan e Ucraina: relazione "estremamente forte"

(Teleborsa) - Il presidente statunitenseha avuto un colloquio telefonico con il presidente cinese. Dopo la conferma della Casa Bianca Trump ha commentato il confronto su Truth Social. La telefonata arriva dopo l’incontro dello scorso mese in Corea del Sud, dove i due leader avevano raggiunto un consenso su tariffe, commercio e controlli alle esportazioni, ora in fase di attuazione da entrambe le parti, secondo il ministero degli Esteri cinese.Trump ha scritto che laha toccato temi come Ucraina/Russia, fentanyl, soia e prodotti agricoli, definendo "estremamente forte" la relazione bilaterale e annunciando, con un viaggio a Pechino previsto per aprile e un successivo visita di Stato di Xi Jinping negli Stati Uniti. Pechino ha ribadito che "la relazione Cina-USA ha mantenuto una traiettoria positiva" dalla, che ha visto Washington ridurre dazi e la Cina sospendere nuove restrizioni sui minerali rari."Abbiamo concordato che è importante comunicare spesso, cosa che non vedo l’ora di fare", ha scritto Trump.Quanto alla guerra in, con Xi che ha espresso sostegno a "tutti gli sforzi che favoriscono la pace" e ha rimarcato la posizione cinese secondo cuideve "tornare alla Cina". Trump, secondo Pechino, ha riconosciuto "l'importanza della questione Taiwan per la Cina", definendo Xi "un grande leader". Restano peròsul, con la disputa tra Cina e Giappone legata a Taiwan che rischia di complicare i rapporti dopo la tregua commerciale.Trump ha confermato colloqui con Pechino per aumentare gli acquisti di, parte degli impegni presi tra i due Paesi.