Il comparto sanitario italiano si muove in territorio positivo (+1,48%)

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

Diasorin

Amplifon

Recordati

Ftse SmallCap

Garofalo Health Care

GPI

Molmed

(Teleborsa) - L'continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dalIlha aperto a 195.584,9 in guadagno dell'1,48%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 816, dopo aver avviato la seduta a 810.Tra le azioni più importanti dell'indice sanitario di Milano, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,34%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,08%.Tra le azioni del, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.Buona performance per, che cresce dell'1,74%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,68%.