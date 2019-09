Il comparto bancario a Piazza Affari si muove verso il basso (-2,78%), perde molto Banca MPS

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 8.191,1 perdendo -229,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 84, dopo un avvio di sessione a 86.Tra ledi Piazza Affari del comparto bancario, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 3,40% sui valori precedenti.Seduta drammatica per, che crolla del 3,09%.Sensibili perdite per, in calo del 2,76%.Tra le medie imprese quotate sul, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,97% sui valori precedenti.In apnea, che arretra del 2,96%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,02%.Tra ledi Milano, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,64%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,23%.Tentenna, che cede lo 0,61%.