Energica Motor, nuovo accordo commerciale in Polonia

Energica Motor Company

(Teleborsa) -, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup, continua il percorso di affermazione internazionale del brand.La Società italiana ècon un nuovo accordo di importazione firmato con l’azienda polacca Motors Sp. z o.o. D’ora in avanti le moto Energica saranno disponibili presso lo showroom dell’importatore a Varsavia.- ha dichiarato- e anche la Polonia è pronta per questa nuova era. Non è il futuro, è già il presente". "Energica - ha aggiunto Mitko – rappresenta l’avanguardia dei veicoli elettrici a due ruote e siamo orgogliosi di rappresentare e distribuire questo marchio nel nostro mercato".