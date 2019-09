ENI, Var Energi acquisisce gli asset upstream di ExxonMobil in Norvegia

ENI

(Teleborsa) - Var Energi AS, posseduta dae HitecVision, ha firmato un accordo per l’acquisizione degli asset upstream di ExxonMobil presenti in Norvegia.i, operati principalmente da Equinor, tra cui Grane, Snorre, Ormen Lange, Statfjord e Fram,equivalenti al giorno (boepd) nel 2019.Secondo i termini dell’accordo,, soggetto ad adeguamenti in fase di chiusura. L’acquisizione è da considerarsi effettiva a partire dal 1 gennaio 2019, mentre la suaed è soggetta alle condizioni sospensive standard, incluse le consuete approvazioni da parte delle autorità competenti.A seguito dell’acquisizione, Var Energi diventerà la seconda più grande compagnia E&P in Norvegia dopo Equinor, con riserve e risorse totali pari a circa 1,9 miliardi di boe., e di oltre 350.000 boepd nel 2023, grazie agli investimenti di circa 7 miliardi di dollari che l’azienda ha previsto di stanziare nel periodo 2020-2023 per lo sviluppo di progetti come Johan Castberg, Balder X e Grand.- ha dichiarato-. Gli asset acquisiti integrano e rafforzano Var Energi nel proprio core business, aprendo la strada a nuove opportunità di crescita. In quanto azionisti, siamo pienamente soddisfatti che la società diventi la seconda maggior impresa oil & gas e il più rilevante partner di Equinor in Norvegia, e non vediamo l’ora di valorizzare ulteriormente il potenziale straordinario presente nel paese.creando un forte legame con i partner norvegesi basato sul completo allineamento sia della strategia, sia degli obiettivi. Inoltre, l’aumento della produzione in un paese dell’area OCSE contribuirà al bilanciamento della distribuzione geografica del portafoglio di ENI, in linea con la strategia operativa della società".