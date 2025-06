Eni inaugura primo agri-hub per estrazione olio vegetale in Congo

Eni

(Teleborsa) -: la società ha, nella parte centro-meridionale del Paese, il. La produzione verrà, dove verrà trasformata in biocarburante utile per la decarbonizzazione dei trasporti nell’ottica della mobilità sostenibile.dell'agri-hub congolese è avvenuta alla presenza dele del Chief Operating Officer Global Natural Resources e, che guida la delegazione di Eni.Con l’avvio del progetto a Loudima, laacquisisce un, in linea con ilper raggiungere le zero emissioni nette dei propri prodotti e processi entro il 2050.L’agri-hub avrà una, e sarà alimentato da colture oleaginose sviluppate su terreni degradati o sottoutilizzati, o tramite colture intercalari grazie ad un innovativo progetto di agricoltura rigenerativa sviluppato con realtà locali.Il progetto rappresenta un’importanteagro-industriale congolese. Eni supporta la filiera locale dell’agribusiness attraverso la fornitura di servizi avanzati die di. Oltre ai programmi di, l’iniziativa consente di creare nuove competenze occupazionali specialistiche nel campo della meccanizzazione, saranno coinvolti circa 400 trattoristi, logistica e processi industriali.L’agri-hub di Loudima, offrendo ulteriori opportunità di sviluppo del comparto agro-alimentare del Paese e contribuendo alla sicurezza alimentare.