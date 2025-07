Var Energi, l'EBIT sale meno delle attese nel secondo trimestre

Eni

(Teleborsa) -, società energetica quotata a Oslo e controllata da, ha comunicato che ilnelè stato pari a 1.849 milioni di dollari, in calo di 22 milioni di dollari rispetto al trimestre precedente, a causa della riduzione dei prezzi compensata dall'aumento delle vendite, e di 91 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.L'è salito a 1,2 miliardi di dollari dai 992 milioni di dollari dell'anno precedente, al di sotto della media di 1,34 miliardi di dollari prevista in un consensus fornito dalla società.L'del periodo è stato pari a 217 milioni di dollari, in calo di 236 milioni di dollari rispetto al periodo precedente, principalmente a causa di maggiori oneri fiscali nel trimestre, e di 5 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente."Siamo lieti di annunciareper il trimestre - ha commentato il- I nostri principali progetti di crescita sono stati completati come previsto, con quattro dei nove progetti che entreranno in funzione quest'anno già operativi. Johan Castberg sta producendo a piena capacità, l'impianto FSPO di Jotun presso il giacimento di Balder e Halten East sta aumentando e la Fase III di Ormen Lange è iniziata in anticipo rispetto al previsto. Con una produzione attuale superiore a 350.000 barili di petrolio equivalente al giorno (kboepd), prevediamo di raggiungere circa 430.000 barili di petrolio equivalente al giorno (kboepd) nel quarto trimestre, realizzando i nostri piani di crescita trasformativa nel 2025"."Sulla base di questa solida performance, la società- ha aggiunto - Confermiamo un dividendo di 300 milioni di dollari per il secondo trimestre e stimiamo una distribuzione totale di dividendi di 1,2 miliardi di dollari per l'intero anno 2025 e di 1,2 miliardi di dollari per l'intero anno 2026".Alla luce della volatilità dei mercati, Var Energi ha adottato un approccio proattivo e ha sfruttato la flessibilità aziendale, con circa il 65% degli investimenti futuri non impegnati, per. La società sfrutterà la volatilità per essere ancora più efficiente e competitiva. Tali riduzioni saranno ottenute sfruttando la flessibilità di cui dispone la società nel portafoglio progetti in fase iniziale, apportando miglioramenti e ottimizzando le attività operative ed esplorative. La riduzione dei livelli di spesa non avrà alcun impatto sul piano della società di mantenere la produzione a 350-400 mila barili di olio equivalente al giorno entro il 2030.