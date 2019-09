Il comparto italiano auto e ricambi si muove in territorio positivo (+1,28%), seduta effervescente per Pirelli

settore automotive dell'Italia

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

listino principale

Pirelli

Ferrari

Fiat Chrysler

listino milanese

Brembo

Piaggio

small-cap

Immsi

Landi Renzo

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 203.844,8 in guadagno dell'1,28%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 457, dopo aver avviato la seduta a 453.Nel, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,60%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,61%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,61%.Tra le medie imprese quotate sul, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,07%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,22%.Tra ledi Milano, scambia in profit, che lievita dell'1,34%.avanza dell'1,02%.