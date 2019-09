L'indice del settore alimentare italiano procede in negativo (-1,71%)

comparto alimentare a Piazza Affari

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

Campari

Centrale del Latte D'Italia

Bioera

(Teleborsa) - Segno meno per ila dispetto dell'andamento tonico evidenziato dalIlha aperto a quota 94.188,1 in calo di 1.625 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in positivo a 654, dopo aver avviato la seduta a 654.Tra ledi Piazza Affari dell'indice alimentare, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,79%.Tra ledi Piazza Affari, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,54%.scende dell'1,03%.