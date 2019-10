Bio-on sotto pressione: CdA approva semestrale al 30 giugno 2019

Bio-on

(Teleborsa) - Conti semestrali in rosso perNonostante l’ attacco subito nel 2019 dal fondo americano Quintessential – pur rivedendo le stime –. Avviati i lavori per nuovo piano industriale, finalizzato a cogliere tutte le possibili opportunità di crescita che l’enorme mercato in cui si muove la società offre. La società sta analizzando ipotesi di avviare le procedure per il passaggio al segmento STAR., con cui risponde alle accuse del fondo. "Le immobilizzazioni materiali in corso esposte nel bilancio consolidato sono rappresentate in modo conforme alla disciplina legale ed ai principi contabili di riferimento - dicono i due esperti - e le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono rappresentate in modo conforme alla disciplina legale ed ai principi contabili di riferimento". Inoltre "i crediti verso società partecipate esposti nel bilancio (per l'importo complessivo al 31 dicembre 2018 di circa 33 milioni) sono rappresentati in modo conforme alla disciplina legale ed ai principi contabili di riferimento"., una entro la fine del 2019 (pari a Euro 1.000 migliaia) e una entro la fine del 2020 (pari a Euro 9.000 migliaia). Il contratto prevede altresì il diritto esclusivo di Bio-on S.p.A. di fornire il PHA necessario per realizzare i prodotti per il settore beverage e running royalty del 2% sul fatturato dei prodotti – realizzati con la tecnologia Bio-on – venduti a livello mondiale. In data 30 settembre 2019, Bio-on S.p.A. e il partner finanziario hanno sottoscritto e versato gli aumenti di capitale deliberati dalle joint-venture nel settore cosmetico e dell’oral care, Aldia S.p.A. e Liphe S.p.A., e queste hanno pagato l’entry fee prevista dai contratti di concessione in licenza della tecnologia stipulati con Bio-on S.p.A. per un ricavo proveniente da terzi pari a complessivi Euro 1.600 migliaia.