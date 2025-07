Norwegian Air registra giugno record con 2,8 milioni di passeggeri

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo norvegese che opera in ambito sia nazionale che internazionale, a2025 ha registratoper il mese di giugno. La compagnia aerea regionale norvegese Wideroe ha registrato 394.290 passeggeri, portando il totale del gruppo a 2.766.198. Il load factor sia per Norwegian che per Wideroe è aumentato di ben quattro punti percentuali rispetto allo scorso anno."Siamo molto lieti di vedere giugno iniziare con dati di traffico positivi - ha dichiaratodi Norwegian - Per Norwegian abbiamo registrato il numero di passeggeri e il load factor più alti a giugno dal 2019, e dati di traffico complessivamente solidi. Anche Wideroe ha avuto un mese eccellente, con il maggior numero di passeggeri nei suoi oltre 90 anni di storia"., Norwegian e Widerøe opereranno oltre 400 rotte verso più di 170 destinazioni in tutta Europa."Siamo ben preparati per l'alta stagione estiva - ha aggiunto Karlsen - Luglio sarà un mese molto intenso e lo".