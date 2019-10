Zona Euro: crolla manifattura a settembre, sui minimi da ottobre 2012

(Teleborsa) -. Dopo le dovute destagionalizzazioni,. Gli ultimi dati hanno mostrato per l’ottavo mese consecutivo che il PMI ha registrato un valore al di sotto della soglia di non cambiamento di 50 punti.Il PMI dellaha raggiunto i 41,7 punti dai 41,4 della stima flash, portandosi sul minimo da 123 mesi. Il dato dellasi è attestato a 50,1 punti dai 50,3 della stima preliminare, sul minimo da 2 mesi, mentre laha toccato i 47,7 punti, minimo da 77 mesi.. Tutte le nazioni, ad eccezione di Grecia e Paesi Bassi hanno osservato una riduzione dei nuovi ordini, con la Germania che ha registrato una notevole diminuzione, la maggiore da aprile 2009.L’indebolimento della domanda è stato evidente sia nel mercato interno che nelle esportazioni, con gli ultimi dati che mostrano come gli ordini destinati all'estero, incluso il commercio intra eurozona, sono crollati ad un tasso solo leggermente più debole del valore record in quasi otto anni di luglio.