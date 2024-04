Valica riduce perdita in 2023. Ricavi balzano a 5,2 milioni di euro

Valica

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Growth Milan e operante nel settore del marketing tecnologico con un focus nei settori del turismo e dell'enogastronomia, ha chiuso ilconpari a 5,2 milioni di euro (+86% rispetto a 2,7 milioni al 31 dicembre 2022),pari a 0,7 milioni di euro, marginalità sui ricavi operativi pari al 14% (+194% rispetto a 0,2 al 31 dicembre 2022),pari a -0,03 milioni di euro, in miglioramento rispetto al valore al 31/12/2022 pari a -0,18 milioni di euro (+83%).L'è pari a 378.726, in diminuzione di 850.171 rispetto all'esercizio 2022, per effetto della liquidità iniettata con l'operazione di quotazione avvenuta a settembre 2023 e con il ripagamento dei debiti verso le banche secondo i piani di ammortamento assegnati."In un contesto economico che si è ulteriormente complicato per i fatti del 7 ottobre 2023, il gruppo ha comunque continuato la sua crescita realizzando circa un +100% su tutti i fondamentali economici rispetto al 2022 - ha commentato l'- Con la quotazione all'Euronext Growth Milan stiamo lavorando affinché anche il 2024 possa darci ulteriori soddisfazioni per rendere sempre più solido il nostro modello di business".