Top Manager Reputation: Cairo, Starace ed Elkann restano saldi sul podio

Cairo Communication

RCS MediaGroup

Enel

Snam

Mediolanum

(Teleborsa) - Arrivato, puntuale, il rapporto sulla, rilevato dall'Osservatorio permanente di Reputation Scienze. Nel mese di settembreL'imprenditore piemontese, editore e dirigente sportivo italiano, presidente di, die del Torino FC con 79,38 (+1,52) punti, viene associato sempre più spesso dai media a un suo possibile futuro politico, che il manager continua però a smentire, mentre viene nominato “Alumnus 2019” dagli ex studenti della Bocconi perché “racchiude in sé creatività coniugata al rigore, coraggio, energia, capacità di sognare e pragmatismo”.(69,94) mantiene il secondo posto annunciando l’ambizioso obiettivo dia ridurre del 70% le proprie emissioni dirette di gas a effetto serra entro il 2030, vent'anni prima rispetto alla scadenza del 2050, e riuscendo a portare la società per il sedicesimo anno consecutivo nel “Dow Jones Sustainability World Index”.(62,61), che ha festeggiato insieme a 24.000 dipendenti le vittorie della Rossa nel “Ferrari Family Day”, una delle numerose iniziative di welfare dell’azienda di Maranello, e ha inaugurato a Torino le due “scuole medie del futuro”, completamente ristrutturate da Fondazione Agnelli e Compagnia San Paolo con l’intento di renderle un “modello di innovazione didattica”.(62,58) protagonista di importanti incontri istituzionali con i Presidenti di Congo e Messico.(62,06), nominato tra i “best dressed 2019” da Vanity Fair USA accanto a nomi come Marc Jacobs e Diane Keaton,(57,94),(57,18),(56,95). Sale di una posizione al 9° posto, Ceo di, seguito al decimo da(56,24) e(54,20) all'undicesimo.grazie alla raccolta netta di, che ad agosto è stata la migliore del 2019;raggiunge il tredicesimo posto soprattutto grazie all'apprezzamento dei tifosi per aver blindato Chiesa alla Fiorentina.