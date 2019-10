(Teleborsa) - Nel mese di agosto i consumi familiari mensili in Giappone sono aumentati dell'1,3% in termini nominali e dell'1% in termini reali, attestandosi a 296.327 yen. Lo ha comunicato l'Nello stesso periodo la media mensile deioperaie è scesa dell'1,8% in termini nominali e del 2,1% in termini reali, raggiungendo 521.571 yen.