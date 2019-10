Segno meno per il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-0,85%), scambi al ribasso per Banca Ifis

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

FTSE MIB

Azimut

Exor

mid-cap

Banca Ifis

Tinexta

Gequity

Lventure Group

Equita Group

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione delIlscivola a quota 88.947,7 di 758,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 477, dopo che in principio era 480.Tra i titoli del, ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,45%.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,15%.Tra leitaliane, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,56%.Performance infelice per, che chiude la giornata dell'8 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,84% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Piazza Affari, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -3,18%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,99%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,95%.