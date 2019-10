Il comparto sanitario italiano si muove in lieve rialzo (+0,56%), notevole balzo in avanti per Pierrel

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - Buona tenuta per l'che evidenzia un andamento poco migliore delIlha aperto a 184.754,4, in rialzo dello 0,56% rispetto alla vigilia, in raffronto all'che consolida su 786.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,22%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,59%.Tra ledi Piazza Affari, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,34%.Ottima performance per, che registra un progresso del 2,33%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,52%.