Andamento positivo per l'indice del settore costruzioni italiano (+1,23%), corre Panariagroup

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

FTSE MIB

Buzzi Unicem

listino milanese

Salini Impregilo

Panariagroup

Trevi

Astaldi

(Teleborsa) - Ilsi è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 33.450,1, e si è poi portato a quota 33.749,1, in aumento dell'1,23% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'archivia la seduta in territorio positivo a 473, dopo aver avviato la seduta a 470.Tra i titoli del, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,96% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,44% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,32%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 3,08%.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,18%.