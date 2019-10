Manovra: in arrivo plastic tax, rincari sul fumo e stangata sui giochi

(Teleborsa) -Per far quadrare i conti, nellaspuntanoun nuovo balzello sugli imballaggi e contenitori di plastica inquinanti per spingere abitudini green. Un prelievo, quest'ultimo, che potrebbe essere ancheipotizzati inizialmente, e che si abbina al agligià previsti dal decreto Clima con l'obiettivo di promuovere abitudini più eco-sostenibili. Bloccata, per il momento, l(ha trovato l'opposizione di Italia Viva), e sulle(contrario il M5s). Tra le misure anche unche spostanecessari ai fini dei conti pubblici del 2020.Ma accanto agli aumenti su tabacchi, plastica e giochi, la Legge di bilancio prevede anche una. Archiviata l'ipotesi di cashback su tutti gli acquisti con moneta elettronica sembra che, se si opterà per il pagamento con carte e bancomat, sarà possibileAnche le altre detrazioni, quelle già in vigore, dalla scuola o lo sport per i figli, alle spese mediche a quelle per i funerali, potrebbero essere legate alla tracciabilità della spesa, sulla falsariga di quanto già accade con i vari bonus per le ristrutturazioni edilizie.così come si dovrebbe allungare la scadenza (ora prevista al 2021) per il bonus rinforzato per gli interventi antisismici.A partire dalprevisto, inoltre, l'avvio di una primale detrazioni dovrebbero iniziare aUn intervento di "equità fiscale" che – secondo quanto si apprende –che ricadono nelle fasce più alte di reddito" e che avrebbe i suoi effetti sui conti pubblici solo a partire dalle dichiarazioni 2021 sui redditi 2020.Nel pacchetto anche un; ie i circaSul fronte fiscale il decreto che accompagna la manovra indica un, cui si aggiungeràCi sono poi iche dovrebbe scattare dal 1 gennaio, ie un extragettito Iva non calcolato nelle stime della nota di Aggiornamento al Def che, secondo la maggioranza, dovrebbe consentire di raggiungere