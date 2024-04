Benzina di nuovo alle stelle: allarme consumatori su effetto domino rincari

(Teleborsa) -di riflesso all'aumento del prezzo del greggio. Secondo Quotidiano Energia il prezzo medio praticato della benzinasi è attestato a. Non va meglio per il, che raggiunge quotaLo sfondamento di 1,9 nella media nazionale viene confermato dai dati medi regionali del Mimit, pubblicati oggi, secondo i quali, il prezzo della benzina selfal litro, mentre laresta esattamenteSecondo l'elaborazione effettuata dall'sui dati medi del Mimit, per la benzina in modalità Self, laè la provincia autonoma dicon un prezzo al litro pari a. Medaglia d'argento per lacon 1,936 euro. Sul gradino più basso del podio lacon 1,935 euro. Le più virtuose sono le Marche con 1,886 euro, poi il Veneto con 1,893 euro. Medaglia di bronzo il Lazio con 1,895 euro."Il superamento della soglia di 1,9 euro per la benzina in modalità self è una stangata di Primavera della quale avremmo volentieri fatto a meno" afferma, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, notando che questo rialzo è "allarmante visto che rischia di riaccendere ulteriormente l'inflazione"., che inhanno sfondato anche il tetto di. "La soglia dei 2,5 euro al litro è stata già superata sulla A1 Milano-Napoli (venerdì 5 aprile) e sulla A21 Torino-Piacenza (sabato 6 aprile), con la benzina venduta in entrambi i casi a 2,539 euro al litro; 2,468 euro/litro sulla A4 Milano-Brescia sabato 6 aprile", spiega Gabriele Melluso, presidente di, anticipando che "la corsa dei carburanti rischia di avere effetti pesanti sulle tasche degli italiani: oltre all’aumento dei costi di rifornimenti si rischia una partire dagli alimentari, considerato che in Italia l’88% delle merce viaggia su gomma".Secondo le stime dell’, i prezzi si attestano ben al di sopra di quanto dovrebbero: tenendo conto sia dell’andamento del costo del petrolio che dell’andamento del cambio Euro/Dollaro, laal litro, il gasolio addirittura di 9 centesimi al litro. Questo si traduce in aggravi estremamente rilevanti: considerando 2 pieni di benzina da 50 litri al mese, un automobilista spende, a causa di questi sovrapprezzi. Per quanto riguarda il diesel va anche peggio: considerando circa 1 pieno e mezzo da 50 litri al mese, il maggiore carico in termini diretti ammonta a +81,00 euro annui. A destaresono anche i, visto che nel nostro Paese le merci sono trasportate per circa l’84% su gomma: secondo i nostri calcoli, con tali sovrapprezzi, si determinano ricadute diAnchecalcola che, rispetto ai listini praticati nell’ultima settimana di dicembre 2023, oggiin modalità self, mentre il gasolio è rincarato di circa il 5%. Questo significa che per un pieno di verde la spesa sale di 7,3 euro, che equivalgono aad automobilista ipotizzando due pieni al mese. Rincari che si presentano in occasione delle partenze degli italiani per i prossimi ponti, e che peseranno su chi deciderà di spostarsi in auto in occasione delle festività del 25 aprile e 1 maggio – conclude l’associazione.