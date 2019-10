Whirlpool, sale la tensione dopo il vertice. Operai bloccano l'autostrada

(Teleborsa) - Sale la tensione per la. Al tavolo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e i vertici dell'azienda rappresentati dall'AD di Whirlpool Italia,. Giusto il tempo di rendersi conto che la Whirlpool, nonostante avesse sospeso la procedura di vendita fino al 31 ottobre, ha comunque intenzione di cedere lo stabilimento di Napoli.Whirlpool Emea prende atto ". Come infatti già presentato nei mesi scorsi, Whirlpool Emea durante l'incontro odierno ha ripercorso le opzioni alternative alla riconversione, non sostenibili nel medio-lungo termine". Secondo l'azienda "nonostante ingenti investimenti realizzati negli ultimi anni, lo stabilimento di Napoli non è più sostenibile per via di una crisi strutturale. Il sito opera infatti al di sotto del 30% della capacità di produzione installata a causa del drastico declino della domanda di lavatrici di alta gamma a livello internazionale e di congiunture macroeconomiche sfavorevoli, condizioni non previste nè in alcun modo prevedibili al momento della sottoscrizione del Piano Industriale del 25 ottobre 2018".. Questa l'immediata reazione delle tute blu del sito produttivo di via Argine dopo il responso negativo del vertice. La polizia ha provato a bloccare l'intenzione degli operai con alcune camionette, ma senza alcun risultato.