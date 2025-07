Vertice Italia-Algeria al via: Meloni accoglie Tebboune

(Teleborsa) -con la premierche ha accolto a Villa Pamphilj il presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare,con cui ha un programma un colloquio bilaterale che in un secondo momento sarà allargato alle delegazioni.alle 13 è in programma la sessione plenaria di lavoro, a cui partecipano il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e altri ministri, Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), Francesco Lollobrigida (Agricoltura), Gilberto Pichetto (Ambiente), Anna Maria Bernini (Università e ricerca), Alessandro Giuli (Cultura), Orazio Schillaci (Salute) e Alessandra Locatelli (Disabilità).i, oltre dieci, come hanno spiegato alla vigilia fonti italiane, dal contrasto al terrorismo alla collaborazione in ambito culturale. Partecipano inoltre il sottosegretario per i Trasporti e le infrastrutture Antonio Iannone, il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera Nicola Carlone, l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e quello di Invitalia Bernardo Mattarella.Dopo le dichiarazioni congiunte alla stampa (alle 14.55 circa), Meloni e Tebboune si trasferiranno all'hotel Parco dei Principi per intervenire ala, a cui partecipano oltre 400 aziende. In questa occasione