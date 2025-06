Vertice NATO, Rutte risponde a Sanchez: Spagna non ha deroghe, intesa è sul 5%

(Teleborsa) - Il politico olandese, incaricato di gestire le difficili relazioni della NATO con Donald Trump, sembra pronto a chiudere il suo primo vertice da Segretario Generale con un, come auspicato dal presidente degli Stati Uniti. Resta comunque la tensione con alcuni paesi come la Spagna, che ha messo in discussione il suo impegno per l'obiettivo di spesa del 5% del PIL."Siamo in un'alleanza in cui combattiamo insieme e, se necessario, soffriamo e moriamo insieme per la nostra difesa collettiva, e", ha detto Rutte prima del vertice Nato di due giorni all'Aia in Olanda. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, pubblicando per esigenze politiche interne la lettera in cui Rutte accorda un trattamento speciale a Madrid, ha rischiato di far saltare il banco."La Spagna non ha deroghe, l'intesa è sul 5%", ha ribattuto l'ex premier olandese nel corso della conferenza stampa pre-summit. La complicata formulazione escogitata in extremis non smentisce nessuno, perchè prevede l'equiparazione degli obiettivi di capacità appena concordati alla ministeriale Difesa di giugno all'impegno sul 3,5%, ovvero la spesa militare classica, che più preoccupa i Paesi ad alto debito e a bassa propensione bellica. ": si vedrà nel quadro della revisione del 2029", ha dichiarato Rutte, ricordando che ci saranno "rapporti annuali" sulla traiettoria di spesa effettiva di ogni singolo Paese (ma non saranno vincolanti).Le resistenze della Spagna sembrano però spingere anche altri paesi a mettere in discussione i nuovi target. Il primo ministro della Slovacchia,, ha scritto sui social che il suo paese deve "e in quale struttura è disposta ad aumentare il bilancio del ministero della Difesa" per "raggiungere il piano della Nato entro il 2035", precisando che Bratislava "è in grado di soddisfare i requisiti anche senza un sostanziale aumento della spesa per la difesa al 5% del PIL".Tra chi si è impegnato ad aumentare la spesa complessiva per la difesa e la sicurezza al 5% del PIL entro il 2035 c'è il primo ministro britannico, sottolineando di voler rendere il paese più competitivo e resiliente in una nuova era di "radicale incertezza". La Germania aumenterà invece la spesa per la difesa al 3,5% del PIL entro il 2029, finanziata attraverso un programma di prestiti di quasi 400 miliardi di euro, secondo quanto riportato da Reuters citando fonti, mentre il Cancellieremira a inviare un segnale forte in vista del vertice NATO.