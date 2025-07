Italia-Algeria, oggi quinto vertice intergovernativo: da temi sul tavolo a intese

(Teleborsa) - Si svolgerà oggi, mercoledì 23 luglio, a Villa Doria Pamphilj. Oltre alparteciperanno(Esteri; Interno; Difesa; Imprese e Made in Italy; Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste; Ambiente e Sicurezza energetica; Università e Ricerca; Cultura; Salute; Disabilità)(Esteri, Energia, Interno, Cultura, Poste e Telecomunicazioni, Agricoltura, Sanità), cui si aggiunge iIl Vertice intergovernativo punta a rafforzare ulteriormente il partenariato trache è già particolarmente solido e si fonda sulla storica amicizia tra le due Nazioni. Più di dieci le intese intergovernative che saranno sottoscritte, dall’intesa in materia di contrasto al terrorismo alla collaborazione in ambito culturale.Inoltre, il Presidente Meloni e il Presidente Tebboune si confronteranno sui principali temi nell’agenda internazionale:A margine del Vertice, si terrà unche vedrà la partecipazione di oltre 400 aziende e sarà chiuso dagli interventi del Presidente Meloni e del Presidente Tebboune. Circafirmate nell’occasione, specialmente nei settori dell’agroindustria, della farmaceutica, dei trasporti, delle infrastrutture e dell’innovazione.