DBA Group sviluppa New National Maritime Single Window per Transport Malta

DBA Group

(Teleborsa) -per contribuire alla realizzazione di un'infrastruttura telematica importante per la logistica. La società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, annuncia di aver siglato, tramite la controllata Actual IT dd, un contratto con, autorità governativa per lo sviluppo dei trasporti maltesi, perla realizzazione e la fornitura della New National Maritime Single Window, il. I ricavi si svilupperanno per la maggior parte nel corso del 2020."La stipula del contratto per la realizzazione della National Single Window a Malta, conferma la presenza di DBA Group nei principali nodi Mediterranei intersecati dalla BRI – ha commentato, Presidente di DBA Group - . Malta intercetta traffico “nord-sud” da Suez ed “est-ovest” sulla tratta che unisce Mar Caspio-Mar Nero-Mediterraneo, abilitando il nostro gruppo a proporsi a tutto tondo per le realizzazione di corridoi digitali Node2Node. È una grande soddisfazione raccogliere i primi frutti di una attività “seminata” nel 2015 e curata meravigliosamente dai colleghi di ActualIt dd. Proprio per questo possiamo guardare con maggiore convinzione al mercato italiano e al Mercato Meaddle Est e Nord Africa".