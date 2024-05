DBA Group, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,09 euro

DBA Group

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha approvato il2023 e la distribuzione dilordo ordinario per complessivi 993.726 euro (pari a 0,09 euro per azione, relativamente alle n. 11.041.400 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie), data di stacco della cedola il 13 maggio 2024, record date il 14 maggio 2024 e data di pagamento a partire dal 15 maggio 2024.Tra le altre cose, autorizzati l'acquisto e la disposizione di; nominati i due nuovi membri, effettivo e supplente, del Collegio Sindacale e rideterminato il compenso dell'organo amministrativo.