Porti, crescita lenta e perdita competitività dovuta a gap infrastrutturale

(Teleborsa) -: negli ultimi 10 anni, infatti, mentre glia quelli del Nord Europa circa ildi mercato continentale, ilÈ quanto emerge dalpresentato al, che descrive un’Italia in netta controtendenza rispetto al complesso della portualità mediterranea.Guardando al, tra il 2011 e il 2018 le tonnellate disono, ma ihanno fatto registrare solo u. Anche sul fronte dei container, tra il 2005 e il 2017, la crescita del traffico degli scali di tutto il Mediterraneo è stata del 46%, mentre quella del sistema portuale italiano solo della metà (23%).in atto nei mari perchéal suo interno e verso il resto del mondo. Laimpedisce alle merci di raggiungere rapidamente i luoghi di destinazione eche consentirebbe, con quella dei trasporti, la ripresa economica. A questo si aggiunge unanella realizzazione di alcunead esempio quella relativa alle Zone Economiche Speciali (ZES), ed i, che ci classificano come il Paese delle opere incompiute, con questioni in sospeso anche all’interno degli stessi porti. Senza parlarepotremmo sciogliere gli ormeggi puntando dritti alla crescita. Basterebbe poco: se il traffico portuale italiano crescesse anche solo del 5%, come ha già fatto quello spagnolo, genererebbee circa, con undel complesso delle attività economiche che gravano attorno al porto (logistica portuale, logistica terrestre e cluster marittimo): Chiudere il contenzioso con l'Europa sulla tassazione delle Autorità di Sistema Portuale; Sostenere la capacità dei porti nazionali di integrarsi con più efficacia nei traffici internazionali; Rilanciare le zone economiche speciali (ZES); Avviare una nuova politica del lavoro portuale; Promuovere un piano sull'impatto dell’innalzamento dei mari e programmare un piano di interventi nell'ambito del Green New Deal; Dare piena e uniforme applicazione all’esenzione dalla tassazione IMU; Varare un Piano di incremento della “informatizzazione dei porti” ; Promuovere l’ elettrificazione delle banchine; Estendere la durata massima consentita per le attività di carico, scarico, trasbordo e sosta tecnica dei rifiuti all'interno dei porti, interporti, scali ferroviari e terminal merci.