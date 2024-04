SdR, Nava (Comm UE): occorre mercato di capitali a livello europeo ed efficiente

(Teleborsa) - "Per trasformare in capitale di rischio l'ingente risparmio generato nell'Unione europea,". Lo ha affermato, Direttore Generale della Dg Structural Reform Support della Commissione Europea, durante la conferenza Assogestioni "CMU, il risparmio enabler della competitività europea" alla 14esima edizione del Salone del Risparmio."L'unione dei mercati di capitali rimane unper la crescita del mercato europeo e per la competitività delle sue imprese, anche attraverso la digitalizzazione e la finanza verde", ha aggiunto.- ha sostenuto Nava - Il 2015 è stato l'inizio e il primo punto di svolta è stato nel 2019-2020 con l'high level group di operatori di mercato sulla base del quale la Commissione europea ha fatto l'action plan., come su quelle pensioni, ELTIF, SME per alternative funding, ma la verità è che c'è ancora molto da fare e per ottenere un risultato sulla CMU bisogna agire su diversi livelli".