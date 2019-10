Prysmian, da Carlisle offerta vincolante da 73 milioni per Draka Fileca

Prysmian

Carlisle Companies Incorporated

(Teleborsa) -ha ricevuto un’offerta vincolante daper l’acquisizione da parte di Carlisle (direttamente o attraverso una delle proprie consociate) delle attività di Draka Fileca SAS per un valore di 73 milioni di euro.Fileca è stata acquisita da Prysmian nel 2011 come parte dell’acquisizione di Draka ed è fornitore globale di sistemi in cavo per l’industria spaziale e aerospaziale. La società ha sede a Sainte-Geneviève, in Francia, e, nel 2018, ha generato ricavi per 44 milioni die euro, con un Ebitda Adjusted di circa 5 milioni di euro.