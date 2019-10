Patuanelli pronto a dettare le condizioni sui tempi per la Newco Alitalia

(Teleborsa) - L'audizione svoltasi nel primo pomeriggio nell'Aula al secondo piano di Palazzo San Macuto, dal ministro dello Sviluppo economico,davanti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha riservato unIl titolare del Mise, infatti, ha preannunciato la, i quali a loro volta avevano palesatorispetto alla presentazione dell'offerta vincolante,che dovrebbero sottoscrivere in forma paritetica la quota maggiore del pacchetto azionario (tra il 35 e il 37,5% a seconda della percentuale che il partner industriale, Delta Air Lines, deciderà di coprire).Due ore dopo il termine dell'audizione, il Mise ha diffuso una notta in cuicome nuovo termine per la presentazione dell'offerta vinolante. La concessione della proroga è subordinata alle seguenti condizioni "intervento diretto dei Commissari e immediato confronto con gli offerenti; una richiesta di aggiornamento quotidiano sullo stato di avanzamento dei lavori".Resta inteso che sia il Mise che i soggetti partner della cordata salva Alitalia dovranno ritrovarsi a condividere un iter conclusivo basato sulla certezza della partecipazione e soprattutto il piano industriale, in cui ricadono pure gli inevitabili esuberi. Si, esponendo il Paese alle contestazioni della UE.