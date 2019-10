Bio-on, fiducia che da inchiesta emerga correttezza organi sociali

Bio-on

(Teleborsa) -confida che "la correttezza dell’operato dei propri organi sociali, possa emergere nell'ambito delle indagini della Procura di Bologna". La nota della società arriva il giorno dopo le misure cautelari disposte nei confronti del presidente nonché fondatore, Marco Astorri, e dell'interdizione dall'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo nei confronti di Guido Cicognani, socio e vice presidente, e del presidente del collegio sindacale, Gianfranco Capodaglio.Bio-on fa sapere inoltre che "si impegnerà con tutte le sue energie per individuare le soluzioni più opportune per superare questo difficile momento, assicurando un futuro al progetto della tecnologia PHA per la produzione di bioplastica non inquinante".Il titolo a Piazza Affari è stato sospeso dalle negoziazioni a tempo indeterminato.