Antitrust avvia indagine su Novamont ed Eni per shopper bio-compostabili

ENI

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () haper accertare l'esistenza di. Novamont è una società che opera a livello nazionale ed europeo nella produzione di bioplastiche e nello sviluppo di prodotti derivanti da risorse rinnovabili. Novamont è interamente controllata da Versalis, a sua volta interamente controllata daIl 21 e 22 settembre 2023 sonoin merito alla circostanza che Novamont avesse stipulato diversi accordi con la grande distribuzione organizzata che avrebbero di fatto escluso i produttori di sacchetti di plastica che non utilizzano la materia prima della stessa Novamont.Le condotte in esame concernono la filiera della produzione delle borse di plastica in materiale leggero e ultraleggero. In particolare, dalle informazioni preliminari acquisite sembra emergere che Novamont - la quale produce materie bioplastiche e nello specifico, il Mater-Bi adatto alla produzione di sacchetti di plastica in materiale leggero e ultraleggero secondo gli standard richiesti in Italia - abbiaDa un lato, infatti, esistonoche riguardano gli utilizzatori (centrali di acquisto della GDO e altri acquirenti di sacchetti di plastica LPB e VLPB) che impegnano gli stessi ad acquistare i sacchetti LPB e VLPB realizzati esclusivamente con Mater-Bi. Dall'altro, Novamont sembra aver stipulatocon parte maggioritaria dei trasformatori nazionali volti a impegnarli a realizzare tutti o parte preponderante dei loro prodotti con la sua materia prima (Mater-Bi).", ha fatto sapere un portavoce dell'ENI.