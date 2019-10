Draghi, rischi al ribasso su scenario economia

(Teleborsa) - I dati in arrivo dallo scorso settembre confermano le "nostre valutazioni di unae rischi al ribasso sull'area euro". Lo ha affermato il, nella conferenza stampa dopo la sua ultima riunione a capo del Consiglio direttivo, citando la protratta, le tensioni suled i rischi nelle"Il pacchetto di misure deciso assicura uno" a contrasto di questa frenata - ha aggiunto il banchiere - che conferma "".Il numero dell'Eurotower ribadisce che laresta pronta a modificare tutti i suoi strumenti monetari per far risalire, e ritiene che sia necessaria una "posizione altamente accomodante" ancora a lungo, di fronte ai rischi per la crescita e lo scenario inflazionistico.Draghi, poi,. "Di fronte alle prospettive indebolite e alla prevalenza di rischi al ribasso, i governi che hanno spazio di manovra di bilancio devono". Nei Paesi dove il debito pubblico è alto - ha aggiunto - "andrebbero perseguite politiche prudenti" in modo da assicurare il funzionamento degli stabilizzatori automatici.Mario Draghi, dopo otto anni come presidente della BCE, saluta Francoforte. Dal 1° novembre, infatti, al suo posto siederà