ESMA: servono miglioramenti su supervisione rischi e informativa sulla sostenibilità

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha pubblicato la sua relazione sull'azione di vigilanza comune (CSA) condotta nel 2023 e nel 2024 con le autorità nazionali competenti (NCA) sull'integrazione dei rischi e dell'informativa sulla sostenibilità nel settore della gestione degli investimenti.Ilal quadro normativo sull'integrazione dei rischi e dell'informativa sulla sostenibilità è "", si legge in una nota. Tuttavia, l'ESMA ha rilevato la necessità di miglioramenti nell'integrazione dei rischi per la sostenibilità, nell'informativa SFDR a livello di entità e nell'informativa SFDR a livello di prodotto.Nel corso del 2023 e del 2024, le autorità nazionali competenti hannoper promuovere la convergenza in materia di vigilanza sulle modalità di supervisione dell'integrazione dei rischi e dell'informativa sulla sostenibilità. L'obiettivo del CSA era valutare, promuovere e far rispettare la conformità delle entità vigilate, al fine di valutare la conformità dei gestori patrimoniali vigilati alle disposizioni pertinenti dell'SFDR, del Regolamento sulla Tassonomia e delle relative misure di attuazione, comprese le disposizioni pertinenti degli atti di attuazione della direttiva OICVM e della direttiva AIFMD sull'integrazione dei rischi di sostenibilità.L'azione di vigilanza comune ha aiutato lea individuare diverse violazioni che sono state affrontate dalle entità vigilate.Sulla base dei risultati dell'esercizio, l'ESMA faciliterà il dibattito tra le autorità nazionali sul tema dei rischi per la sostenibilità e dell'informativa. In futuro, l'ESMA incoraggia le autorità nazionali ae a dare seguito ai casi in cui individuano vulnerabilità.