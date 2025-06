Fed, Bowman: è tempo di valutare un adeguamento dei tassi, economia resiliente

(Teleborsa) - "È. Poiché l'inflazione è diminuita o si è attestata al di sotto delle aspettative negli ultimi mesi, dovremmo riconoscere che l'inflazione sembra essere su un percorso stabile verso il 2% e che probabilmente ci saranno solo impatti minimi sull'inflazione PCE core complessiva derivanti dalle modifiche alla politica commerciale". Lo ha affermato, Vice Chair for Supervision della Federal Reserve, ad un evento a Praga."Dovremmo anche riconoscere che i, data la recente debolezza della spesa e i segnali di fragilità del mercato del lavoro", ha aggiunto, spiegando di aver supportato la decisione di mantenere i tassi fermi la scorsa settimana."Se le pressioni inflazionistiche dovessero rimanere contenute,, al fine di avvicinarlo al suo livello neutrale e sostenere un mercato del lavoro sano - ha detto in un altro passaggio - Nel frattempo, continuerò a monitorare attentamente le condizioni economiche man mano che le politiche dell'Amministrazione, l'economia e i mercati finanziari continuano a evolversi".Secondo Bowman, "a questo punto,o da altri fattori, e l'economia statunitense ha continuato a essere resiliente nonostante un certo rallentamento della crescita economica"."Nonostante i progressi nella riduzione dell'inflazione, vi sono potenziali rischi al rialzo se i negoziati si traducono in dazi più elevati o se le aziende aumentano i prezzi dei beni indipendentemente da qualsiasi trasferimento tariffario - ha sottolineato - Sebbene non abbiamo riscontrato impatti dirompenti sulle catene di approvvigionamento, i cambiamenti nei modelli commerciali globali potrebbero portare a un aumento dei prezzi di beni e servizi. L'attuale conflitto in Medio Oriente o altre tensioni geopolitiche potrebbero anche portare a un".