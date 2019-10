Standard & Poor’s, conferma rating Italia BBB. Outlook negativo

(Teleborsa) -. Lo ha annunciato l’agenzia di rating. Lo scorso aprile Standard & Poor’s aveva lasciato invariato il rating sul debito sovrano dell’Italia a BBB, solo due gradini al di sopra del livello junk,ovvero Lower medium grade, qualità medio-bassa. L’outlook era stato confermato in negativo., rinviando di fatto una nuova revisione del rating dopo la presentazione della manovra 2020.. Il Governo ha cambiato "casacca", passando, infatti, da gialloverde e giallorosso. Il Conte bis rassicura maggiormente i mercati per il rapporto decisamente migliore con la Commissione Ue.poco meno di due mesi fa dovuta al fatto che il nuovo Governo non fosse stato ancora varato,di capire se la nascita di "Italia Viva" di Matteo Renzi e le continue divergenze all'interno della compagine governativa possano modificarla nel corso del percorso parlamentare prima della definitiva approvazione.. Le stime di S&P di un rapporto di fine settembre per l'Italia indicano una crescita del Pil 2019 dello 0,1% e dello 0,4% per il 2020.