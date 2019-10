Il settore costruzioni a Milano si muove in lieve rialzo (+0,47%), giornata euforica per Carel Industries

indice del settore costruzioni italiano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

mid-cap

Carel Industries

Salini Impregilo

bassa capitalizzazione

Panariagroup

(Teleborsa) - Buona tenuta per l'che evidenzia un andamento poco migliore delIlha aperto a 34.454,3, in rialzo dello 0,47% rispetto alla vigilia, in raffronto all'che consolida su 478.Tra leitaliane, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,49%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,55%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,54%.