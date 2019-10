Manovra, benzinai in sciopero dal 6 all'8 novembre

(Teleborsa) - Al centro della protesta vi è ile appena assegnato alla commissione Finanze della Camera. Contro tale provvedimentoLoè rivolto innanzitutto nei confronti del Governo che – secondo i sindacati – "sta gravando un'intera Categoria con". Tra i: la; la; l'introduzione di; le, infine, ilProvvedimenti che – affermano i sindacati in una nota – "duplicano gli esistenti e non hanno alcuna valenza sulla lotta all'illegalità o alla infedeltà fiscale: in sostanza si trasformano i Gestori in controllori dell'intera filiera con responsabilità (anche penali) che non sono connesse con la loro attività".La protesta – continua la nota – è inoltre "rivolta nei confronti dellee di quella miriade di soggetti, molti dei quali operatori border line, diventati titolari di impianti che fanno strame dei contratti e delle Leggi nel più assoluto silenzio della Pubblica Amministrazione". I Gestori chiedono, infine,che sappia cogliere il nuovo ma che, nel contempo, sappia tutelare i diritti di una Categoria che non possono essere sacrificati sull'altare degli interessi di una sola parte".