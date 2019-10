Pfizer, trimestrale sorprende il mercato

Pfizer

(Teleborsa) -aiutato dalle maggiori vendite di farmaci antitumorali Ibrance e medicina per l'artrite Xeljanz.dimostrando che gli sforzi dell'Amministratore Delegato Albert Bourla per ridurre il tentacolare farmacista stiano avendo il loro feedback positivo nella realtà.da una stima precedente di una forbice tra i 2,76 e i 2,86 dollari. Gli analisti si aspettavano in media 2,82 per azione, secondo Refinitiv IBES.. In particolar modo,a 1,28 miliardi di dollari nel trimestre, in anticipo rispetto al consenso medio di 1,20 miliardi, proposto dalle stime di Morgan Stanley.Xeljanz, che è stato approvato per trattare diverse condizioni tra cui l'artrite reumatoide, ha invece portato a vendite per 599 milioni di dollari, battendo la stima del consenso di 537 milioni di dollari. La società ha anche affermato che un quarto delle vendite totali dei suoi medicinali brevettati provengono dalla domanda nei mercati emergenti.poiché la società ha registrato un guadagno di 8,1 miliardi di dollari dopo aver chiuso la sua joint venture per la salute dei consumatori con la britannica GlaxoSmithKline Plc (GSK.L).Escludendo gli articoli speciali, Pfizer ha guadagnato 75 centesimi per azione, battendo facilmente la stima media di 62 centesimi.Infine,, che recentemente ha perso la protezione brevettuale negli Stati Uniti, che ne ha dimezzato le entrate a 527 milioni di dollari.